مبابي يكرّر رقما تاريخيا لكريستيانو رونالدو

كيليان مبابي

حقق نادي ريال مدريد، فوزا صعبا على مضيّفه خيتافي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي صدارة “الليغا”، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي برشلونة.

وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 80.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات العالمية، فإن مبابي حقق أرقاما قياسية، خلال هذه المباراة.

وعزز هداف ريال مدريد أرقامه بقميص ريال مدريد، بعدما واصل هز الشباك في ظهوره التاسع بالليغا هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 10 أهداف.

وأصبح مبابي أول لاعب من ريال مدريد يسجل 10 أهداف أو أكثر في أول 9 مباريات له في موسم واحد بالدوري الإسباني منذ الأسطورة كريستيانو رونالدو في موسم 2014-2015، حين سجل النجم البرتغالي 17 هدفًا في نفس عدد المباريات.

