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رياضة

مبابي يكشف عن مستقبله وينهي التكهنات

عمر سلامي
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مبابي يكشف عن مستقبله وينهي التكهنات
ح.م
مبابي

بعث النجم الفرنسي كيليان مبابي، رسالة اطمئنان إلى جماهير باريس سان جيرمان، عندما نفى التقارير التي تحدثت عن احتمالية رحيله عن النادي في الصيف المقبل.

وقدم مبابي ردا واضحا عندما سئل عن مستقبله مع النادي الباريسي، حيث قال أنه يريد أن يمنح فريقه لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات لقناة “France 3” التلفزيونية الفرنسية عندما سُئل عن مستقبله: “الخطوة التالية؟ الفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “لقد وصلت بالفعل إلى النهائي، ونصف النهائي، وربع النهائي، ودور الستة عشر، لقد فعلت كل شيء عدا الفوز”.

وتابع النجم الفرنسي: “كل ما أحتاجه هو أين أريد أن أفعل ذلك؟، في باريس، أنا باريسي ومتعاقد مع النادي، لذلك فهو باريس سان جيرمان”.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا وجود مفاوضات سرية بين مبابي وريال مدريد، قبل أن يؤكد اللاعب نيته في الاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية.

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