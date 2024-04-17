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رياضة

مبابي يلاحق رقم رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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مبابي يلاحق رقم رونالدو التاريخي في دوري أبطال أوروبا
ح.م
كيليان مبابي

حقق نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثنائية في شباك برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفين في شباك “البارسا” خلال الدقيقتين 61 و89 من زمن المباراة، ليقود النادي الباريسي للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وبحسب شبكة “سكواكا” البريطانية لإحصائيات كرة القدم، فإن مبابي سجل 16 هدفا في 12 مباراة خارج الديار في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي يتفوق على النجم الفرنسي في هذه الإحصائية بتسجيل 23 هدفا في 39 مباراة خاضها خارج الديار بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال عبر التاريخ”.

ويعد رونالدو قائد النصر السعودي الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا في 183 مباراة خاضها بألوان أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وجوفنتوس.

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