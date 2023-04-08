مبابي يهاجم إدارة باريس سان جيرمان لهذا السبب
هاجم النجم الفرنسي كيليان مبابي، إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بعد نشرها لفيديو ترويجي استعدادا للموسم المقبل.
ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة “إنستغرام”، رسالة ورد فيها: “لقد تابعت للتو الفيديو الترويجي الذي نشره النادي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024”.
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فيديو الاعلان الذي اغضب مبابي pic.twitter.com/WQ0GYgRKxl
— عالم مبابي (@k7goat) April 6, 2023
وأضاف: “لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة مع الشخص الذي تحاور معي، لقد بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال حدث ترويجي”.
🚨🚨 كيليان مبابي في بيان غاضب يدين استخدام باريس سان جيرمان لصورته دون موافقته في فيديو ترويجي لتجديد التذاكر الموسمية لموسم (2023/2024).
الفيديو يعرف فقط تواجد كيليان مبابي واستثناء باقي نجوم الفريق كنيمار ومبابي وراموس..
مبابي قال في بيانه: “باريس سان جيرمان نادٍ كبير وعائلة… pic.twitter.com/T1YazOesGP
— Transfer Mercato (@transfermerkato) April 6, 2023
وواصل الهداف التاريخي للنادي الباريسي: “لا أتفق مع سياق الفيديو المنشور، ولهذا السبب أنا أقاتل من أجل حقوق الصور الفردية”.
وختم :”باريس سان جيرمان ناد كبير، وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان”.