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رياضة

مبابي يهاجم إدارة باريس سان جيرمان لهذا السبب

عمر سلامي
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مبابي يهاجم إدارة باريس سان جيرمان لهذا السبب
ح.م
كيليان مبابي

هاجم النجم الفرنسي كيليان مبابي، إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بعد نشرها لفيديو ترويجي استعدادا للموسم المقبل.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة “إنستغرام”، رسالة ورد فيها: “لقد تابعت للتو الفيديو الترويجي الذي نشره النادي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024”.

وأضاف: “لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة مع الشخص الذي تحاور معي، لقد بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال حدث ترويجي”.

وواصل الهداف التاريخي للنادي الباريسي: “لا أتفق مع سياق الفيديو المنشور، ولهذا السبب أنا أقاتل من أجل حقوق الصور الفردية”.

وختم :”باريس سان جيرمان ناد كبير، وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان”.

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