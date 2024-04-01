-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مبابي يوجه رسالة جديدة حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

عمر سلامي
  • 311
  • 0
مبابي يوجه رسالة جديدة حول مستقبله مع باريس سان جيرمان
ح.م
كيليان مبابي

وجه نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رسالة غامضة، أثار بها التكهنات حول إمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري.

ونشر مبابي، صورة عبر حسابه الرسمي على شبكة “إنستغرام”، وظهره إلى متابعيه وهو يغادر ملعب فيلودروم ويخلع شارة قيادة الفريق، استعدادا لاستبداله في مباراة مارسيليا.

وقالت شبكة ” RMC سبورت”الفرنسية: “هل يقصد مبابي بهذه الصورة، لحظة الوداع بعد آخر كلاسيكو له قبل الرحيل في الصيف المقبل؟”.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يشعر بالإحباط بعد أن قرر مدرب النادي الباريسي، لويس إنريكي، إخراجه من المستطيل الأخضر ودخول زميله غونسالو راموس بدلا عنه، في الدقيقة 65.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

وسبق وأن تم استبدال مبابي في المباريات الماضية، وحينها قال مدرب نادي باريس سان جيرمان: “عاجلا أم آجلا سيتعين علينا اللعب بدون كيليان، إنه قرار اتخذته بهدف تقديم الأفضل للفريق”.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في 30 جوان المقبل، وتؤكد تقارير إعلامية أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: طرد سليماني

بِالفيديو: طرد سليماني

الملاكم تايسون يجني ثروة طائلة من حادثة قضم أذن منافسه هوليفيلد

الملاكم تايسون يجني ثروة طائلة من حادثة قضم أذن منافسه هوليفيلد

الأندية السعودية تدخل السباق لخطف بن ناصر من الميلان

الأندية السعودية تدخل السباق لخطف بن ناصر من الميلان

4 أندية مُتحمّسة لِانتداب حاج موسى

4 أندية مُتحمّسة لِانتداب حاج موسى

خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة

خسارة جديدة لتشكيلة المدرب مجيد بوقرة

مدرّب الميلان: بن ناصر أفضل لاعب وسط وعدلي أقلّ مهارة

مدرّب الميلان: بن ناصر أفضل لاعب وسط وعدلي أقلّ مهارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد