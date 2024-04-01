مبابي يوجه رسالة جديدة حول مستقبله مع باريس سان جيرمان

وجه نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رسالة غامضة، أثار بها التكهنات حول إمكانية رحيله نهاية الموسم الجاري.

ونشر مبابي، صورة عبر حسابه الرسمي على شبكة “إنستغرام”، وظهره إلى متابعيه وهو يغادر ملعب فيلودروم ويخلع شارة قيادة الفريق، استعدادا لاستبداله في مباراة مارسيليا.

وقالت شبكة ” RMC سبورت”الفرنسية: “هل يقصد مبابي بهذه الصورة، لحظة الوداع بعد آخر كلاسيكو له قبل الرحيل في الصيف المقبل؟”.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يشعر بالإحباط بعد أن قرر مدرب النادي الباريسي، لويس إنريكي، إخراجه من المستطيل الأخضر ودخول زميله غونسالو راموس بدلا عنه، في الدقيقة 65.

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وسبق وأن تم استبدال مبابي في المباريات الماضية، وحينها قال مدرب نادي باريس سان جيرمان: “عاجلا أم آجلا سيتعين علينا اللعب بدون كيليان، إنه قرار اتخذته بهدف تقديم الأفضل للفريق”.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في 30 جوان المقبل، وتؤكد تقارير إعلامية أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.