-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر جنوبا وتوقعات بتساقط أمطار وتراجع في درجات الحرارة شمالا 
رياضة

مبابي يودّع بوفون برسالة مؤثرة

عمر سلامي
  • 1027
  • 0
مبابي يودّع بوفون برسالة مؤثرة
أرشيف
مبابي وبوفون

ودّع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي أعلن اعتزاله الأربعاء، برسالة مؤثرة.
وكتب مبابي عبر حسابه على موقع تويتر: “تشرفت بالحصول على فرصة لمقابلة بوفون، والمشاركة في مسيرته الأسطورية”.

وأضاف: “إنك رجل ذهبي بنصائح قيمة ستبقى معي طوال حياتي، أتمنى لك التوفيق وشكرا لك”.

ونشر مبابي، صورتين لبوفون، وهو يواسيه عقب خروج موناكو من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جوفنتوس في 2017.

أما الصورة الثالثة يظهر فيها كيليان مبابي بظهره، وهو داخل أحضان بوفون، دون أن يظهر الشعار الباريسي.

يذكر أن كيليان مبابي وبوفون تزاملا سويا لمدة عام واحد بالقميص الباريسي خلال موسم 2018-2019.

وأعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، الأربعاء، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وكتب بوفون البالغ من العمر 45 سنة، عبر حسابه الخاص، معلقا على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته: “لقد انتهى الأمر يا أصدقائي!، لقد قدّمتم لي كل شيء وقدّمت لكم كل شيء”.

وتوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع جوفنتوس.

ويعد بوفون أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى بـ657 مباراة.

وأحرز الحارس الإيطالي مع بارما لقب كأس الاتحاد الأوروبي ” عام 1999.

ومع باريس سان جيرمان، أحرز لقب الدوري الفرنسي عام 2019، لكنه ودّع مبكرا معه دوري الأبطال.

كما يحمل بوفون الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بـ176 بين 1997 و2018، واستدعي مع منتخب إيطاليا لخوض 5 نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.

مقالات ذات صلة
مونديال السيدات.. جنوب إفريقيا تطيح بإيطاليا وتتأهل إلى ثمن النهائي(فيديو)

مونديال السيدات.. جنوب إفريقيا تطيح بإيطاليا وتتأهل إلى ثمن النهائي(فيديو)

الكرة المحلية دخلت مرحلة الموت الكلينيكي

الكرة المحلية دخلت مرحلة الموت الكلينيكي

عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

بالصور.. بن ناصر يواصل برنامجه التأهيلي ويسابق الزمن للعودة إلى الميادين

بالصور.. بن ناصر يواصل برنامجه التأهيلي ويسابق الزمن للعودة إلى الميادين

صدمة جديدة داخل الإسماعيلي المصري بسبب بن خماسة

صدمة جديدة داخل الإسماعيلي المصري بسبب بن خماسة

كلوب يطالب بإيجاد حل للميركاتو السعودي

كلوب يطالب بإيجاد حل للميركاتو السعودي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد