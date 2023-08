مبابي يودّع بوفون برسالة مؤثرة

ودّع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي أعلن اعتزاله الأربعاء، برسالة مؤثرة.

وكتب مبابي عبر حسابه على موقع تويتر: “تشرفت بالحصول على فرصة لمقابلة بوفون، والمشاركة في مسيرته الأسطورية”.

وأضاف: “إنك رجل ذهبي بنصائح قيمة ستبقى معي طوال حياتي، أتمنى لك التوفيق وشكرا لك”.

ونشر مبابي، صورتين لبوفون، وهو يواسيه عقب خروج موناكو من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جوفنتوس في 2017.

أما الصورة الثالثة يظهر فيها كيليان مبابي بظهره، وهو داخل أحضان بوفون، دون أن يظهر الشعار الباريسي.

يذكر أن كيليان مبابي وبوفون تزاملا سويا لمدة عام واحد بالقميص الباريسي خلال موسم 2018-2019.

وأعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، الأربعاء، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وكتب بوفون البالغ من العمر 45 سنة، عبر حسابه الخاص، معلقا على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته: “لقد انتهى الأمر يا أصدقائي!، لقد قدّمتم لي كل شيء وقدّمت لكم كل شيء”.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

