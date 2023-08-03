مبابي يودّع بوفون برسالة مؤثرة

ودّع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون، الذي أعلن اعتزاله الأربعاء، برسالة مؤثرة.

وكتب مبابي عبر حسابه على موقع تويتر: “تشرفت بالحصول على فرصة لمقابلة بوفون، والمشاركة في مسيرته الأسطورية”.

وأضاف: “إنك رجل ذهبي بنصائح قيمة ستبقى معي طوال حياتي، أتمنى لك التوفيق وشكرا لك”.

Un immense honneur pour moi d’avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire.

Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai avec moi toute ma vie.

Bonne route et surtout MERCI 🇮🇹👑@gianluigibuffon pic.twitter.com/u3x9X2ARHl — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 2, 2023

ونشر مبابي، صورتين لبوفون، وهو يواسيه عقب خروج موناكو من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جوفنتوس في 2017.

🎙️ مبابي عن بوفون : “إنه لشرف كبير لي أن أتيحت لي الفرصة لمقابلتك وأتواجد مع مسيرتك الأسطورية” pic.twitter.com/2G0jtH3mcO — الكالتشيو (@Elcalcio_) August 2, 2023

أما الصورة الثالثة يظهر فيها كيليان مبابي بظهره، وهو داخل أحضان بوفون، دون أن يظهر الشعار الباريسي.

يذكر أن كيليان مبابي وبوفون تزاملا سويا لمدة عام واحد بالقميص الباريسي خلال موسم 2018-2019.

وأعلن نجم حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، الأربعاء، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وكتب بوفون البالغ من العمر 45 سنة، عبر حسابه الخاص، معلقا على مقطع فيديو يظهر أبرز لحظات مسيرته: “لقد انتهى الأمر يا أصدقائي!، لقد قدّمتم لي كل شيء وقدّمت لكم كل شيء”.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023

وتوّج بوفون مع منتخب بلاده بطلا للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي 10 مرات مع جوفنتوس.

ويعد بوفون أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى بـ657 مباراة.

وأحرز الحارس الإيطالي مع بارما لقب كأس الاتحاد الأوروبي ” عام 1999.

ومع باريس سان جيرمان، أحرز لقب الدوري الفرنسي عام 2019، لكنه ودّع مبكرا معه دوري الأبطال.

كما يحمل بوفون الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية بـ176 بين 1997 و2018، واستدعي مع منتخب إيطاليا لخوض 5 نهائيات لكأس العالم بين 1998 و2014.