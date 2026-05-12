مبابي يُحذّر من صعود اليمين المتطرّف إلى الحكم بِفرنسا

كيليان مبابي قلق من "تغوّل" التيّار السياسي المتطرّف في فرنسا.

أبدى قائد منتخب فرنسا لِكرة القدم كيليان مبابي تخوّفه، من صعود اليمين المتطرّف والعنصري في بلده إلى الحكم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية ما بين أواخر أفريل ومطلع ماي 2027.

وقال نجم هجوم منتخب “الديكة” ونادي ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي: “هذا الأمر يؤثر عليّ بِشدّة. أعرف ما يعنيه وما قد يترتب عليه من عواقب على بلادي عندما يصل أمثالهم إلى السلطة”. وأشار إلى حزب “الجبهة الوطنية” الذي يرأسه جوردان بارديلا، ويشتهر بطابعه العدائي والمتطرّف والعنصري.

وأضاف مبابي – البالغ من العمر 27 سنة – في مقابلة إعلامية أدلى بها للمجلة الأمريكية “فانيتي فاير”، أنه يرفض: “أن يكتفي لاعب كرة القدم بِخوض المقابلات، وعدم الإدلاء بِآرائه السياسية”.

وعاد مبابي إلى الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة لعام 2024، ووصف نتائج الجولة الأولى التي فاز بها اليمين المتطرّف، بِأنها “كارثية”. وقال: “لقد صدمتنا. نحن مواطنون، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، ونقنع أنفسنا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، ثم نذهب لِنلعب!”.