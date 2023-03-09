مباحثات بين الجزائر ومسؤولين أوروبيين حول الربط بالكهرباء والهيدروجين

تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع مسؤولوين أوروبيين حول ربط القارة العجوز بالكهرباء والغاز وكذا تطوير الهيدروجين.

وجاءت مباحثات عرقاب في إطار مشاركته ضمن فعاليات أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك ”2023، والذي يُعقد، بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب بيان للوزارة فقد التقى عرقاب، الأربعاء، بالرئيس المدير العام لشركة “إيني” الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، والمديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، ديتي جول يورجنسن

وتركزت المحادثات مع إيني حول المشاريع الجارية بين سوناطراك والشركة الإيطالية في مجال المحروقات وكذا فرص الاستثمار في مجال زيادة حجم انتاج الغاز الطبيعي وفي مجال الربط الكهربائي مع أوروبا مرورا بإيطاليا.

كما بحث الطرفان فرص تعاون أخرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة.

من جانبه، تطرق عرقاب خلال لقائه بالمديرة العامة للطاقة في المفوضية الأوروبية، إلى حالة علاقة التعاون بين الجزائر والتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

وتناول المسؤولان فرص الاستثمار لاسيما في مجال المحروقات، الربط الكهربائي والغازي مع أوروبا، وكذا تعزيز التعاون لتقليل الانبعاثات والتقاط الكربون وتطوير الهيدروجين وتصديره.