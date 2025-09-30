مباحثات بإسبانيا لتصدير خضر وفواكه “دي زاد” نحو أسواق جديدة

عقد متعاملون جزائريون يوم الإثنين، جلسات عمل ثنائية على هامش مشاركتهم في الطبعة السابعة عشرة للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة “فروت أتراكشن”، الذي انطلق بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة أكثر من 1800 عارض يمثلون 60 دولة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تلقت “الشروق” نسخة منه، شهدت الجزائر حضوراً مميزاً من خلال جناح وطني يضم 17 مؤسسة ومصدّراً وطنياً متخصصاً في إنتاج وتسويق الفواكه الطازجة والمجففة والخضروات، على رأسها التمور الجزائرية ذات السمعة العالمية، إلى جانب منتجات موسمية متنوعة مطابقة للمعايير الدولية.

وأشار البيان إلى أن الجناح الجزائري جذب منذ اليوم الأول للافتتاح اهتمام المهنيين والزوار، الذين أبدوا إعجابهم بجودة وتنوع المنتوج الجزائري، ما يعكس قدرة الجزائر التنافسية وحضورها المتنامي في الأسواق العالمية.

ووفق المصدر ذاته، عرفت أجنحة العرض عقد لقاءات مباشرة بين المؤسسات الجزائرية المشاركة وعدد من المستوردين وممثلي شبكات التوزيع الدولية، حيث تم بحث إمكانيات إبرام شراكات تجارية، ما يعزز من فرص تصدير المنتجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتعريف الأسواق الأوروبية والدولية بالمنتجات الفلاحية الجزائرية وتوسيع حضورها عالميا. ويشمل جناح الجزائر الفواكه الموسمية والمنتجات الفلاحية المطابقة لأعلى معايير الجودة الدولية.

ويعد معرض “فروت أتراكشن” من أهم التظاهرات العالمية في مجاله، حيث تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 1800 عارض من 60 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 100 ألف زائر من كبار المستوردين، موزعي المواد الغذائية، وممثلي كبريات شبكات التوزيع الدولية، ما يوفر منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية للجزائر في قطاع الفلاحة.