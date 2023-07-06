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الجزائر

مباحثات برلمانية لتعزيز التعاون بين الجزائر والنمسا

الشروق أونلاين
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مباحثات برلمانية لتعزيز التعاون بين الجزائر والنمسا
جانب من اللقاء

تباحث وفد برلماني جزائري مع نظيره من النمسا، خلال لقاء لجنة الصداقة “الجزائر – النمسا” لتعزيز التعاون بين البلدين.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لوفد برلماني جزائري للنمسا، حيث جرى اللقاء بحضور سفيري البلدين، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.

وأبرز النائب محمد مشقق خلال اللقاء “دور الجزائر الحثيث في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة، وكذا الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد النائب ذاته أن الجزائر تعمل على دعم دول الساحل، حيث خصص رئيس الجمهورية “ميزانية مليار دولار للمساهمة في تنمية دول الساحل”.

كما تطرق مشقق إلى قضية الصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. والإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأكد النائب محمد مبدأ الجزائر الدائم في سياستها الخارجية “هو عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول. واحترام سيادتهم والسعي للحل السلمي للأزمات”.

من جهته، دعا مشقق إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والنمسا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة بين البلدين.

وفي الأخير زار الوفد البرلماني الجزائري مقر المجلس الوطني النمساوي. وحضر جزء من الجلسة العلنية وقد قامت رئيسة المجلس بتحية الوفد الجزائري برفقة النواب الذين صفقوا للوفد الجزائري.

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