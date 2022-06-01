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مباحثات بين الجزائر وإيطاليا للتعاون في المجال الأمني

الشروق أونلاين
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مباحثات بين الجزائر وإيطاليا للتعاون في المجال الأمني
ح.م
المدير العام للأمن الوطني رفقة نظيره الإيطالي

قام المدير العام للأمن الوطني فريد بن زين الدين بن شيخ بزيارة عمل إلى روما تباحث فيها مع مسؤولين ايطاليين سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وجاءت زيارة بن شيخ بدعوة من نظيره الايطالي خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 ماي 2022، حيث تباحث خلالها مع المسؤولين الإيطاليين سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الأمني لاسيما فيما يتعلق بمصالح الشرطة.

واستهل برنامج هذه الزيارة حسب بيان للمديرية، بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الإيطالي، لتتوسع بعدها إلى وفدي شرطة البلدين، حيث تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي المشترك، لا سيما في مجال التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتطوير القدرات الشرطية في شتى التخصصات.

كما كانت هذه الزيارة، سانحة لبن شيخ والوفد المرافق له، للوقوف على سير وتنظيم بعض المصالح العملياتية للشرطة الإيطالية.

وبهدف إثراء وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين، دُعي المدير العام للأمن الوطني، لإلقاء مداخلة بالمدرسة العليا لتكوين ضباط الشرطة الإيطالية بروما، تمحورت حول آليات مكافحة الجريمة المنظمة، بحضور نظيره الإيطالي وإطارات سامية من الشرطة الايطالية.

للإشارة، هذه الزيارة جاءت بعد الزيارة المماثلة التي قام بها المدير العام للشرطة الإيطالية لومبيرتو جيانيني “LAMBERTO Giannini ” رفقة وفد رفيع المستوى، إلى بعض المصالح العملياتية للشرطة الجزائرية بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

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