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مباحثات بين الجزائر وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

الشروق أونلاين
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مباحثات بين الجزائر وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

استعرض وزير المالية، لعزيز فايد الاثنين، مع سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي جون، واقع التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي وسبل تعزيزه.

وحسبما أفاد به بيان للوزير، وخلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة، استعرض الطرفان واقع التعاون الثنائي وآفاقه لاسيما في قطاع المالية وكذا سبل ووسائل زيادة تعزيزه، حسب ذات المصدر.

وأشاد الطرفان، في هذا الإطار، بالمستوى الذي بلغه هذا التعاون والذي يتعين تعزيزه مستقبلا نظرا للإمكانيات الاقتصادية المعتبرة للبلدين” كما عبرا “عن ارتياحهما حيال التعاون القائم حاليا فيما يتعلق بعصرنة الخدمات الجمركية”.

وقد تم التطرق إلى تواجد المؤسسات الكورية الجنوبية بالجزائر وانشغالاتها خلال هذا اللقاء.

بعد أن أعرب عن أمله في حضور أهم لشركات كوريا الجنوبية، أكد فايد للدبلوماسي الكوري أن “الهيئات المعنية مطلعة جيدا على انشغالات هذه المؤسسات التي يتم التكفل بها بغية التوصل إلى حلول ملائمة طبقا للتنظيم الساري”.

واغتنم الوزير الفرصة لاطلاع ضيفه على مختلف الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية لتحسين مناخ الاستثمار, موضحا أن الإطار الجديد المُسير للاستثمار يمنح تسهيلات وضمانات تُمكن المستثمرين الأجانب والمحليين من مزاولة نشاطاتهم في أحسن الظروف.

بدوره, حرص كي جان على التأكيد بمناسبة انعقاد هذا اللقاء على “التزامه بمضاعفة النشاطات وبذل قصارى الجهود لجعل التعاون الثنائي يرتقي إلى مستوى يسمح باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بين البلدين وببناء شراكة نوعية تعود بالفائدة على الطرفين”، حسب البيان.

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