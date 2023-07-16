مباحثات بين الرئيس تبون وأمير دولة قطر

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، مباحثات مع أمير دولة قطر تمحورت حول تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

وحسب بيان للرئاسة فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استُقبل بقصر الديوان الأميري من قِبل أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بحضور وزراء و كبار المسؤولين من كِلا البلدين.

وقد جمعت الزعيمين محادثات رسمية، تركزت حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية. يضيف البيان.