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الجزائر

مباحثات بين بوغالي ونظيره الصيني

الشروق أونلاين
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مباحثات بين بوغالي ونظيره الصيني

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الثلاثاء، محادثات، مع نظيره الصيني لي زهانشو.

وحسب بيان للمجلس فقد أكد بوغالي، في مستهل المحادثات، أن الجزائر حريصة على مواصلة تعاونها الاستراتيجي مع الصين موضحا أن تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة، هذا اليوم، سيكون إشارة انطلاق نحو نسق جديد ومنتعش من التعاون البرلماني المثمر.

وتابع رئيس المجلس مؤكدا بأن المجلس الشعبي الوطني سيعكف على مراجعة مجموعة من القوانين الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاستثمار، لجعلها أكثر تحفيزا وجاذبية لرؤوس الأموال.

من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني أن بوغالي هو أول رئيس برلمان يتحادث معه منذ بداية هذا العام، وأعرب عن ارتياحه للعلاقات التاريخية والعميقة التي تجمع البلدين، قبل أن يضيف بأن التعاون الثنائي حقق نتائج إيجابية ملموسة.

وأعرب رئيسا المجلسين أيضا عن أملهما العميق في تحقيق مزيد من النجاحات، لاسيما إثر انضمام الجزائر إلى مبادرة ” حزام الطريق” ، كما أكدا طموح الجزائر والصين لمواصلة تعاونهما في المجال الصحي للقضاء على جائحة كورونا إلى جانب تعاونهما في مجالات السياحة والتعليم العالي.

وفي الأخير، وجه زهانشو دعوة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني لزيارة جمهورية الصين.

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