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الجزائر

مباحثات بين وزير الاتصال والمدير التنفيذي لـ “عرب سات”

الشروق أونلاين
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مباحثات بين وزير الاتصال والمدير التنفيذي لـ “عرب سات”
وزير الاتصال والمدير التنفيذي لـ "عرب سات"

تباحث وزير الاتصال محمد لعقاب، يوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لعرب سات الحميدي بن مناحي بن فهد العنزي والوفد المرافق له.

واتفق الجانبان على ضرورة “الرقي بعلاقات التعاون بين الجزائر ومؤسسة عرب سات إلى آفاق أرحب ما يسمح بتجسيدها ميدانيا وتقديم خدمة إعلامية راقية ومحتوى اعلامي هادف”.

وأكد العنزي “استعداده وترحيبه التام بكل الأفكار التي من شأنها تطوير العلاقات وتعزيزها أكثر مع الجزائر”. مشيدا “بالتنوع الثقافي والسياحي والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في مختلف المجالات”.

وقال المدير التنفيذي لـ “عرب سات”:

يتطلب تسليط الضوء على هذه القدرات وإعطاء الجزائر المكانة التي تستحقها في منظومة البث وايصال صورة الجزائر وأبعادها الحقيقية إلى كل أنحاء العالم، خاصة وأن عرب سات لديها 10 أقمار صناعية وتضمن تغطية كاملة لكل من افريقيا، أوروبا، أمريكا وآسيا.

وأبرز لعقاب -حسب البيان- “سياسة الدولة واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع الشراكات الإعلامية بين مختلف هيئات البث وضرورة البحث عن سبل أوسع لتعزيز حضور الجزائر ووجودها في منظومة البث العالمي”.

كما  أبدى الوزير “رغبة الجزائر الواسعة في تطوير العلاقات بين الجزائر ومؤسسة عرب سات خاصة ما تعلق بجانب التكوين والتدريب، وهو ما ينص عليه قانون الإعلام الجديد”.

للإشارة اللقاء حضره “ممثلو المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، إطارات الوزارة والمديران العامان للإذاعة والتلفزيون”.

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