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الجزائر

مباحثات بين وزير التجارة ونظيرته من تنزانيا المتحدة

الشروق أونلاين
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مباحثات بين وزير التجارة ونظيرته من تنزانيا المتحدة
زيتوني وأشاتو كيجاجا (وزيرة التجارة لجمهورية تنزانيا المتحدة)

تباحث وزير التجارة الطيب زيتوني، يوم الخميس، مع نظيرته من جمهورية تنزانيا المتحدة أشاتو كيجاجا، حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصادرات. 

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير زيتوني في الاجتماع الـ12 لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب بيان وزارة التجارة.

وأكد زيتوني في مباحثاته مع كيجاجا على “أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى السوق التنزانية، على غرار مواد البناء والمواد الصيدلانية”.

كما أعرب الطرفان عن “الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز الاستثمار المشترك وتطوير القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية”.

للإشارة فقد اعتمد وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مقترح الجزائر بخصوص إعادة صياغة التقرير المتعلق بالصناعة والاستثمار. ونسبة الإدماج في إفريقيا.

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