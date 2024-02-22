مباحثات ثانية بين مجمع سونلغاز و”جون كوكريل” البلجيكي  

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وفدا من مجمع “جون كوكريل”، البلجيكي يترأسه مالك المجمع “بيرنارد سيرين”.

وأفاد بيان لسونلغاز أن الطرفين ناقشا في لقائهما الثاني سبل التعاون بين سونلغاز والمجمع البلجيكي المتخصص في الهندسة، الصيانة والطاقة.

واستعرض “بيرنارد سيرين” جملة الخبرات والإنجازات التي يتمتع بها المجمع البلجيكي، خاصة في مجالات الهندسة والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مبديا اهتمامه الكبير بعقد شراكات مثمرة في الجزائر بالنظر إلى مناخ العمل الذي باتت تتميز به، مشيرا خاصة إلى رغبته في التعاون مع مجمع سونلغاز خاصة وأن الشركة تعمل على افتتاح فرعها في الجزائري.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن مجمع سونلغاز منفتح على الشراكات الأجنبية وفق مبدا رابح رابح، مؤكدا أن هذا اللقاء الذي يعتبر الثاني مع مجمع كوكريل بعد لقاء يوم 03 ديسمبر 2023 يجب أن يتوج بالاتفاق على تشكيل فريق عمل لبحث سبل ومساحات التعاون بين الطرفين وذلك لتجسيد هذه الشراكة التي يطمح إليها الطرفان وفق رؤية تكون أكثر وضوحا بالنسبة للشركتين.