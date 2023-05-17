مباحثات جزائرية أرجنتينية حول الشراكة في المجال الفلاحي

تباحث وزير الفلاحة، عبد الحفيظ هني، مع وفد أرجنتيني يضم حكام مقاطعات وكذا أمين المجلس الفدرالي الأرجنتيني للاستثمار، سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجال الفلاحي.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل هني كل من حكام مقاطعة “اونتر ريوس” “سانتافي” وكذا الأمين العام للمجلس الاتحادي للاستثمار وسكرتير الصناعة بمحافظة كردبا، بحضور سفير الأرجنتين بالجزائر.

ووفقا لذات المصدر فإن زيارة الوفد الأرجنتيني “تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإقتصادي بين الجزائر والأرجنتين، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي”.

وخلال اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات الوزارة، تم التطرق إلى عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة التعاون التقني والشراكة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والبحث الزراعي، يضيف البيان.

وفي هذا الصدد، استعرض هني الانجازات المحققة بالجزائر في المجال الفلاحي وكذا أهم محاور الإستراتجية المنتهجة من قبل الحكومة.

كما أبرز الوزير، التسهيلات المقدمة للمتعاملين المحليين والأجانب في اطار قانون الاستثمار الجديد، وذلك من أجل “تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج، لاسيما في الزراعات الإستراتجية كالحبوب، والحليب، والزيوت النباتية والسكر والأعلاف وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار في ولايات الجنوب”.

كما عبر الوزير عن “رغبة الجزائر في موازنة ميزان المدفوعات مع الطرف الأرجنتيني وبعث التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات وشراكة رابح-رابح بين البلدين”، وفقا للبيان.