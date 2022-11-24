مباحثات جزائرية أرجنتينية لإقامة مشاريع في القطاع الفلاحي

تباحث وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني رفقة مسؤول أرجنتيني حول سبل إقامة مشاريع شراكة بين البلدين في المجال الفلاحي.

وجرى هذا خلال استقبال هني، الأربعاء، نائب سكرتير للمفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف والثنائية بوزارة العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والديانة الأرجنتينية، راميرو أوردوكي، بحضور سفير الأرجنتين بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد تباحث الطرفان حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الفلاحي.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات الوزارة، تم التطرق إلى عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة بالتعاون التقني والشراكة في مجالات الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والبحث الزراعي.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الانجازات المحققة في المجال الفلاحي بالجزائر وكذا أهم محاور الإستراتجية المنتهجة من قبل الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج لاسيما في الزراعات الإستراتجية كالحبوب، والحليب، والزيوت النباتية وإنتاج اللحوم الحمراء والأعلاف، والزراعة الصحراوية، وذلك بالتوجه نحو ترقية الاستثمار. يؤكد المصدر ذاته.

من جانبه، اعرب راميرو أوردوكي، على رغبة بلده في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذا ترقية المبادلات التجارية بين البلدين.