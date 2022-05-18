مباحثات جزائرية ألمانية حول مشاريع الهيدروجين الأخضر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأربعاء، بعثة خبراء من ألمانيا، في إطار زيارة عمل يجرونها إلى الجزائر. حيث تطرق الطرفان إلى التعاون الجزائري الألماني في مجال استغلال الهيدروجين الأخضر.

وحسب ما ذكره بيان الوزارة، فقد أجري اللقاء بحضور مجموعة الخبراء الجزائريين المكلّفة بالمشروع.

“وتمّت في خلال هذا اللقاء، مناقشة تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين البلدين في ديسمبر 2021. بشأن توسيع التعاون التقني والمالي مع ألمانيا ليشمل قطاعات الطاقة والصحة والمناخ”.

“وقد ركزّت هذه الاتفاقية بشكل خاص، على مشروع التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”، يوضح ذات البيان.

وتموّل هذا مشروع الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وسيتمّ تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكد وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة، على الأهمية التي تعطيها الجزائر للتعاون مع ألمانيا، في مجال التقنيات الجديدة، لا سيما الهيدروجين الأخضر.