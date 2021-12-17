مباحثات جزائرية ألمانية حول مشاريع مشتركة في قطاع الصحة

تباحث وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد مع سفيرة ألمانيا بالجزائر حول سبل تعزيز التعاون الثاني بين البلدين من خلال مشاريع مشتركة في قطاع الصحة.

وحسب بيان للوزارة فقد استقبل بن بوزيد مساء الخميس سفيرة ألمانيا بالجزائر إليزابيث وولبرز بحضور كل من الأمين العام عبد الحق سايحي، و رئيس الديوان سماعين بوشلاغم، والمديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الطبية وهيبة حجوج، و المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات إلياس رحال.

وخلال اللقاء أعربت السفيرة عن امتنانها للثقة التي وضعتها الحكومة الجزائرية في الخبرة الألمانية في المجال الصحي، مشيدةً بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين البلدين.

و أشارت إليزابيث وولبرز، إلى ضرورة توسيع التعاون، منوهة بوجود فرص كثيرة ومتنوعة لذلك، كما تطرقت في ذات السياق، إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية في عدّة مجالات على غرار إنشاء الهياكل الاستشفائية، في حين امتدت المحادثات بين الجانبين إلى إمكانية تبادل الخبرات في ميدان إصلاح المستشفيات.

من جهته، ذكّر البروفيسور بن بوزيد إلى تطلّع رئيس الجمهورية، لانجاز منشٱت تخدم قطاع الصحة ، مضيفا إلى أنّه سيتم عقد الجلسات الوطنية للصحة في شهر جانفي القادم، من أجل إصلاح المنظومة الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

و في الختام، إتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بين العلاقات الثنائية، مؤكدين في سياق ذي صلة، على ضرورة تعزيز هذا التعاون وأهمية الحفاظ عليه للتجسيد الفعلي للمشاريع التي يمكن تنفيذها والتي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين