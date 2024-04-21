مباحثات جزائرية أممية حول العمل والضمان الإجتماعي في الجزائر

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، في مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ووفق بيان الوزارة الوصية، فقد شكل اللقاء الذي جمع الوزير بن طالب بالمبعوث الأمم، فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة، إلى جانب إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر فيما يخص تعزيز العمل اللائق والحوار والحماية الاجتماعيين.

وقد عرض الوزير بن طالب، تجربة الجزائر في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي مركزا على المكاسب المحققة لفائدة العمال في مجال الضمان الاجتماعي والعمل اللائق و التطورات التي عرفتها آليات التشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي ببلادنا.

وعقب هذا اللقاء، الذي حضره وفد هام تابع للمنظمة الدولية، وممثلي مكتب العمل الدولي بالجزائر، إلى جانب إطارات عن الوزارة الوصية، ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، التجربة الرائدة للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي، منوها بالعلاقات الجيدة التي تربط المنظمة بالجزائر في المجالات العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا استعداد المنظمة التام لتدعيم هذا التعاون وتعزيزه.

للاشارة، تحتضن الجزائر مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي منذ سنة 1967، تربطها برامج تعاون متعددة مع مكتب العمل الدولي، كما تعد من الدول الرائدة في مجال تعزيز الحوار والحماية الاجتماعيين، تكريسا لمبدأ الدولة الاجتماعية المبني على قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية، وفق ما جاء في بيان الوزارة.