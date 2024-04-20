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مباحثات جزائرية إيرانية في نيويورك

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية إيرانية في نيويورك

 أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، مباحثات ثنائية مع نظيره الايراني، أمير عبد اللهيان، تناولى فيها عديدالملفات أبرزها الأوضاع في قطاع غزة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية عبر معرفاتها الرسمية، فقد أجرى الوزيرين، أحمد عطاف وامير عبد اللهيان، “لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخراً بالجزائر بين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية”.

وقد جاء هذا اللقاء يضيف ذات المصدر “على هامش مشاركة الوزير عطاف في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة”.

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