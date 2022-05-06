 مباحثات جزائرية إيطالية في مجال الصناعات الدفاعية

أجرى سفير الجزائر لدى روما عبد الكريم طواهرية، الخميس، مباحثات مع المستشار الدبلوماسي لشركة ليوناردو الايطالية المختصة في الصناعات الدفاعية سام فابريزي.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الطرفين تطرقا إلى المشاريع المستقبلية لهذه الشركة العملاقة في الجزائر، لاسيما في مجالات الصناعة والدفاع وتطوير التكنولوجيات الحديثـة.

وللإشارة تعمل شركة ليوناردو في مجال الفضاء والدفاع والأمن، وتقوم الشركة بتصميم وتطوير المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة لفائدة الحكومات والمؤسسات.

وتضم الشركة سبعة أقسام تجارية (المروحيات، والطائرات، وهياكل الطائرات، وأنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الإلكترونية للدفاع الأرضي والبحري، وأنظمة الدفاع، وأنظمة السلامة والمعلومات) وأيضا خدمات الأقمار الصناعية.