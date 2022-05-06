-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

 مباحثات جزائرية إيطالية في مجال الصناعات الدفاعية

الشروق أونلاين
  • 91
  • 0
 مباحثات جزائرية إيطالية في مجال الصناعات الدفاعية
ح.م
سفير الجزائر لدى روما رفقة ممثل شركة ليوناردو

أجرى سفير الجزائر لدى روما عبد الكريم طواهرية، الخميس، مباحثات مع المستشار الدبلوماسي لشركة ليوناردو الايطالية المختصة في الصناعات الدفاعية سام فابريزي.

وأوضحت السفارة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الطرفين تطرقا إلى المشاريع المستقبلية لهذه الشركة العملاقة في الجزائر، لاسيما في مجالات الصناعة والدفاع وتطوير التكنولوجيات الحديثـة.

وللإشارة تعمل شركة ليوناردو في مجال الفضاء والدفاع والأمن، وتقوم الشركة بتصميم وتطوير المنتجات والخدمات والحلول المتكاملة لفائدة الحكومات والمؤسسات.

وتضم الشركة سبعة أقسام تجارية (المروحيات، والطائرات، وهياكل الطائرات، وأنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الإلكترونية للدفاع الأرضي والبحري، وأنظمة الدفاع، وأنظمة السلامة والمعلومات) وأيضا خدمات الأقمار الصناعية.

مقالات ذات صلة
ضياع 3 ملايين خبزة خلال اليوم الأول من العيد بالعاصمة

ضياع 3 ملايين خبزة خلال اليوم الأول من العيد بالعاصمة

تأخرٌ في دروس 5 مواد يصل إلى 9 أسابيع

تأخرٌ في دروس 5 مواد يصل إلى 9 أسابيع

الرئيس تبون معزيا في وفاة الفنان محمد حزيم.. كانت له بصمة خاصة

الرئيس تبون معزيا في وفاة الفنان محمد حزيم.. كانت له بصمة خاصة

مصير عقود التشغيل المنتهية صلاحيتها.. وزير العمل يوضح

مصير عقود التشغيل المنتهية صلاحيتها.. وزير العمل يوضح

عمرة شوال.. “VIP” بالأسعار الاقتصادية

عمرة شوال.. “VIP” بالأسعار الاقتصادية

وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير مـن المخدرات مصدرها المغرب

وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير مـن المخدرات مصدرها المغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد