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الجزائر

مباحثات جزائرية بريطانية حول تطوير التعاون التربوي بين البلدين

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية بريطانية حول تطوير التعاون التربوي بين البلدين
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، مع وزير الدولة البريطاني للتنمية وإفريقيا، أندرو ميشال، سبل تطوير التعاون التربوي بين البلدين.

وجاء ذلك على هامش مشاركة بلعابد، الثلاثاء، في فعاليات المنتدى العالمي للتربية المستمر بلندن.

وبحسب بيان للوزارة، فإنّ الوزير البريطاني، “عبّر عن أمله في أن تكلل مشاركته في هذا المنتدى بمزيد من التطور والنجاح لمشاريع التعاون التربوي بين الجزائر والمملكة المتحدة وبين الجزائر وشركائها الحاضرين في هذا التجمع العالمي”.

من جهته، استعرض الوزير “جهود الدولة الجزائرية لترقية وتطوير المنظومة التربوية من ناحية الهياكل والتأطير”، مشيرا إلى “نوعية علاقات التعاون مع الشريك البريطاني في المجال التربوي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطرفين أعربا عن “إرادتهما في مواصلة ترقية التعاون بين البلدين”.

للإشارة، يشارك وزير التربية في المنتدى العالمي للتعليم الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “ترقية ثقافة التعلم وتعزيز القدرة على التكيف لتعليم أفضل وأكثر جرأة”.

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