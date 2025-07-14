مباحثات جزائرية-بلجيكية حول الشراكة الطاقوية

تباحث وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين 14 جويلية، بمقر دائرته الوزارية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي بمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، وذلك بحضور سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، إلى جانب إطارات من الجانبين.

ووفقا لما أفادت به وزارة الطاقة، كان اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين الجزائر وبلجيكا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث عبر الطرفان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية، مؤكدين التزامهما المشترك بتكثيف التعاون واستكشاف فرص الشراكة الجديدة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وتطرق الجانبان إلى فرص تطوير مشاريع التعاون في مجالات المحروقات، الصناعة البتروكيميائية، والصناعات التحويلية الطاقوية والمنجمية، بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الريحية، وتطوير الهيدروجين، مع التركيز على إدماج التكنولوجيات الحديثة والتكوين، وكذا حلول التخزين والشبكات الذكية.

وقدم عرقاب عرضا مفصلا حول الرؤية الاستراتيجية للقطاع، ومشاريع التطوير الجارية، لاسيما في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، وتوسيع قدرات إنتاج ونقل الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وتطوير الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.

كما ناقش الطرفان كذلك، في مجال المناجم، فرص التعاون في البحث والاستكشاف واستغلال وتحويل الموارد المعدنية، والدراسات الجيولوجية، مع التركيز على المواد الاستراتيجية والحرجة المستخدمة في الصناعات المتقدمة، خاصة المعادن المستعملة في صناعة الصلب، البطاريات، والتكنولوجيات الخضراء. كما تم التأكيد على أهمية التكوين ونقل التكنولوجيا من أجل تطوير سلاسل القيم المحلية، والاستفادة من الخبرة البلجيكية في هذه المجالات.

وأكد الوزير عرقاب أن الزيارة تعبر عن الإرادة السياسية القوية للطرفين في تعزيز العلاقات الجزائرية البلجيكية والارتقاء بها إلى شراكة متكاملة، تقوم على أساس المصالح المتبادلة، والتكامل الصناعي والتقني، لا سيما في ظل التحديات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية والحاجة الملحة لتسريع التحول الطاقوي.

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي من جانبه، عبر عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، وجدد التزام بلاده بتعميق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقوية. كما شدد كذلك على أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات أخرى ذات أولوية.

كما عبر المسؤول البلجيكي كذلك عن الاهتمام الكبير التي توليه الشركات البلجيكية للاستثمار والشراكة مع المؤسسات الجزائرية ولاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وفقا لذات المصدر.