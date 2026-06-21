مباحثات جزائرية بوسنية لترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين

ركاش يستقبل المدير العام للوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية

بحث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر والبوسنة، وذلك خلال استقباله اليوم الأحد، 21 جوان، المدير العام للوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية، ماركو كوباتليا، ونائب رئيس منظمة أرباب العمل البوسنية “المنظمة الاستراتيجية البوسنية”، إيديتا توركوفيتش.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مهام الوكالتين ودورهما في ترقية الاستثمار والترويج له، إضافة إلى مرافقة المشاريع الاستثمارية إلى غاية دخولها مرحلة الاستغلال، وفقا لما أفادت به الوكالة.

واستعرض ركاش بالمناسبة مناخ الأعمال في الجزائر والإصلاحات التي باشرتها لتحسين جاذبية الاستثمار.

كما أبرز الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في قطاعات المناجم، والفلاحة والزراعات الاستراتيجية، والصناعة، والطاقة والطاقات المتجددة.

وبحث الجانبان “سبل تعزيز التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية في مجال الترويج للاستثمار، حيث اتفقا على إعداد مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون بين الطرفين، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال ترقية الاستثمار، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.”

وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة وفد بوسني هام يضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين في الطبعة ال 57 لمعرض الجزائر الدولي، الذي سينطلق غدا بالجزائر العاصمة.