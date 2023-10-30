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الجزائر

مباحثات جزائرية تركية حول الإمداد بالغاز الطبيعي

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية تركية حول الإمداد بالغاز الطبيعي

بحث المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رفقة مدير شركة “بوتاس” التركية، العلاقات التجارية طويلة الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي  وسبل توسيع الشراكة بينهما.

وجاءت المباحثات خلال لقاء المدير العام لمجمع سوناطراك بمقر هذه الأخيرة مع الرئيس المدير العام لشركة بوتاس، عبد الواحد فيدان، بحضور إطارات مسيرة للشركتين.

وحسب بيان لسوناطراك فقد ناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء، العلاقات التجارية طويلة الأمد القائمة بين سوناطراك وبوتاس والتي تندرج في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع.

وعلى إثر هذا الاجتماع، اتفق الشريكان على تعزيز علاقتهما التجارية، كما استغلا هذه المناسبة لمناقشة إمكانية توسيع شراكتهما واستكشاف فرص عمل جديدة. يؤكد المصدر ذاته.

للإشارة، فإن شركة بوتاس هي شركة عمومية تختص بتزويد السوق التركي للغاز، حيث تقوم سوناطراك بتزويدها بالغاز الطبيعي المميع منذ سنة 1988 لا سيما عبر مرفأ مرمرة، الذي شُيِّد أساسا لاستقبال الغاز الجزائري.

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