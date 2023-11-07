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الجزائر

مباحثات جزائرية تركية حول المشروع البتروكيميائي المشترك

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية تركية حول المشروع البتروكيميائي المشترك
ح.م
جانب من اللقاء الذي جرى بين المدير العام لسوناطراك ورئيس شركة رونيسانس التركية

التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، الاثنين، مع رئيس الشركة القابضة رونيسانس التركية، إيرمان إليجاك، حيث تطرق الطرفان للمشروع البتروكيميائي المشترك لإنتاج البولي بروبيلين.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع فقد ناقش الطرفان خلال اللقاء الذي جرى بحضور مسؤولين سامين من الشركتين، “سير المشروع البتروكيميائي لإنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان التركية، الذي يتم إنجازه بشكل مشترك بين سوناطراك ورونيسانس”.

وذكر البيان بأن سوناطراك تحوز على 34 بالمائة من هذا المشروع وتضمن إمداده بالبروبان كمادة أولية، بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الطرفان على “العمل لإيجاد فرص عمل جديدة والبحث عن سبل الشراكة المستقبلية”، وفقا لذات البيان.

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