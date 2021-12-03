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اقتصاد

مباحثات جزائرية تركية لتعزيز التعاون في قطاع السياحة

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية تركية لتعزيز التعاون في قطاع السياحة
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير السياحة ياسين حمادي، الجمعة، محادثات مع نظيرته التركية اوزغول اوزكان ياغيز، على هامش اشغال الدورة الرابعة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة بمدريد تناولت بحث تعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع.

بيان وزارة السياحة

عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسين حمادي على هامش اشغال الدورة الرابعة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة بمدريد، جلسة عمل مع كاتبة الدولة للسياحة والثقافة التركية السيدة اوزغول اوزكان ياغيز، حيث سمحت المحادثات باستعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتدعيمها وكذا آليات تجسيد الشراكة البينية في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
كما كان اللقاء سانحة للحديث على إطار التعاون المبرم بين البلدين في المجال السياحي لا سيما في الشق المتعلق بالتكوين والترقية السياحية والاستثمار السياحي بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والدفع بالعلاقات البينية وتبادل الخبرات خاصة في مجال السياحة الحموية و العلاجية.
وفي الختام اتفق الطرفان على تكثيف الجهود ورفع وتيرة التعاون وترقية الشراكة الجزائرية – التركية في مجال السياحة والصناعة التقليدية ، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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