مباحثات جزائرية تشيكية للإستثمار في المحروقات

أجرى الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، أمسية الثلاثاء في الجزائر العاصمة، مباحثات مع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك، فلاديمير مانا، تشمل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

ووفقا لبيان وزارة الطاقة والمناجم، فقد تم التركيز خلال هذا الاجتماع على إمكانيات الاستثمار في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة والمناجم، حيث قدم عويسي، لمحة عامة عن مختلف البرامج التطويرية بقطاع الطاقة والمناجم في الجزائر.

وفي ذات الصدد، دعا الأمين العام للوزارة الشركات التشيكية لاستكشاف المجال الطاق الجزائري والإستثمار فيه، خاصة أن الجزائر تتوفر على العديد من المزايا المهمة للمستثمرين، وذلك في إطار القوانين الجديدة المحفزة للإستثمار.

كما دعا الى تعزيز وتكثيف التبادلات من أجل وضع خارطة طريق لتحديد أولويات مجالات التعاون والاستثمار في المشاريع الصناعية الطاقوية والمنجمية في الجزائر أفريقيا وخلق شراكات ذات منفعة للطرفين.

ومن جانبه، أعرب السيد مانا عن “استعداد واهتمام بلاده بتطوير علاقات التعاون مع الجزائر وتعزيزها” مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات للرقي بعلاقات البلدين إلى مستويات أعلى.