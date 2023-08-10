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الجزائر

مباحثات جزائرية روسية حول التعاون في المجال المنجمي

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية روسية حول التعاون في المجال المنجمي
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، مع مسؤولي مؤسستين روسيتين حول سبل التعاون في المجال المنجمي.

المحادثة التي تمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، كانت مع المعهد الروسي للبحث المنجمي”كربينسكي ” “Karpinski”، ومؤسسة الاستكشاف والتنقيب “جيوتاك” “GEOTEC” الرائدة في مجال الاستكشاف عن المحروقات والمعادن.

وقد حضر الاجتماع إطارات من الوزارة وكذا مسؤولي كل من مجمع المناجم “سونارام” والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية “ANAM” ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر “ASGA”.

وتناولت المحادثات بين الطرفين سبل التعاون في مجال الاستكشاف والبحث، واستغلال والتكوين المنجمي والصيغ المتاحة لذلك بين المؤسسات الجزائرية الناشطة في هذا المجال ونظيراتها الروسية وكيفية الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

وقد قدم الطرف الروسي عرضا عن نشاط كلتي المؤسستين في مجال تخصصهما من استكشاف منجمي ورسم الخرائط الجيولوجية وكذا مجال تعاونهما مع كبريات الشركات الروسية والأجنبية النفطية والمنجمية.

كما بحثا أيضا إمكانية خلق شراكات بين الطرفين لتجسيد مشاريع للبحث والاستكشاف عن المعادن، ولاسيما المعادن الثمينة والأتربة النادرة الذي أصبح مجالا حيويا واستراتيجيا.

وألحا الطرفان على إبرام اتفاقيات تفاهم من أجل العمل والمتابعة لإنجاز مشاريع ملموسة مفيدة للطرفين. يؤكد بيان لوزارة الطاقة.

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