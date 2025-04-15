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الجزائر

مباحثات جزائرية-روسية في التعاون العسكري

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية-روسية في التعاون العسكري
وزارة الدفاع
جانب من اللقاء

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء 15 أفريل، يوري فاليائيف، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية، مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

ووفقا لما أفادت به وزارة الدفاع، أجرى الطرفان محادثات ثنائية خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الدفاع الوطني، وهذا بحضور كل من رئيس دائرة المؤن ومدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الروسي المرافق.

وتناولت المحادثات مجالات الاهتمام المشترك، على غرار اللجنة المختلطة المكلفة بالتعاون العسكري التقني، أين أشاد الطرفان بالعلاقات الثنائية الممتازة وآليات التشاور والتعاون بين البلدين.

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