مباحثات جزائرية روسية في هذه المجالات

أجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، مباحثات مع نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، في مجال الطاقة الكلاسيكية والنظيفة.

وحسب بيان الوزارة الوصية، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجزائر وروسيا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، واستعرضا آفاق تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وقد أكد الجانبان، وفق ذات المصدر، التزامهما بتقوية الشراكة الطاقوية عبر دراسة مختلف الفرص المتاحة، لاسيما في مجالات المحروقات، البحث والاستغلال، تطوير الحقول، وصناعة النفط والغاز بالجزائر، من خلال التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة غازبروم الروسية.

كما ناقشا فرص التعاون في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي.

وشكل اللقاء مناسبة للتباحث حول آفاق التعاون في الاستخدام السلمي للتقنيات والتطبيقات النووية، خصوصا في المجال الطبي وإنتاج المواد الصيدلانية المشعة لمكافحة السرطان، عبر شراكات بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية والمؤسسة الروسية “روزاتوم”، وتم كذلك التطرق إلى إمكانية تطوير الصناعة المحلية للمعدات الخاصة بهذه المجالات.

وبهذه المناسبة، شدد وزير الدولة على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجزائر وروسيا، والتي تعززت من خلال التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، فضلا عن عدة اتفاقيات، مذكرات تفاهم وبرامج عمل مشتركة.

كما وجه دعوة رسمية للمؤسسات الروسية الناشطة في القطاع المنجمي للمساهمة في تنمية الصناعة المنجمية بالجزائر، سواء في مجالات البحث والاستغلال أو تحويل الموارد المنجمية.

من جانبه، أشاد رومان مارشافين، بالإمكانات الكبيرة المتاحة لتوسيع التعاون والتبادلات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا، خصوصا في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، معبرا عن اهتمام المؤسسات والشركات الروسية بالاستثمار في السوق الجزائرية، ولاسيما من خلال دعم التعاون بين سوناطراك وغازبروم.

وفي الختام، رحب الطرفان بمستوى الحوار والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، خاصة في إطار “أوبك+” ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مؤكدين التزامهما المشترك بالمساهمة في استقرار أسواق النفط والغاز العالمية.