مباحثات جزائرية روسية للتعاون في الحقل الإعلامي

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني رفقة السفير الروسي إيڨور بيلاييف على ضرورة تشجيع التعاون الثاني بين البلدين في المجال الإعلامي.

وجاء هذا خلال استقبال بوسليماني، الإثنين، لسفير روسيا بالجزائر، إيڨور بيلاييف، حيث أكد الطرفان على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي الإعلامي، بتشجيع التعاون أكثر بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية ونظيراتها الروسية من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

وحسب بيان للوزارة فقد دعا وزير الإتصال، إلى العمل سوية من أجل تطوير العلاقات في مجال الإعلام، والرقي بها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

من جانبه، أبدى السفير الروسي ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكدا جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك في المجال الإعلامي، ومعربا عن رغبة بلاده في خلق ديناميكية جديدة في المجال الإعلامي.