مباحثات جزائرية سعودية لتسريع تطوير مكامن الغاز في ولاية إيليزي

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد، الرئيس المدير العام لشركة “مداد” للطاقة – شمال إفريقيا، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، يهدف هذا اللقاء الى متابعة مسار البروتوكول الموقّع بين مجمع “سوناطراك” وشركة “مداد للطاقة “، مطلع مارس الماضي، والذي يهدف إلى تقييم وتطوير مكامن الغاز بولاية إيليزي جنوب، وفق نظام الوتيرة السريعة، الذي يعد آلية فعالة لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع استكشاف واستغلال المحروقات.

ووفقا لذات المصدر، ناقش الطرفان آفاق تفعيل هذا التعاون، وسبل ترجمة بروتوكول الاتفاق إلى عقد شراكة فعلي في الآجال القريبة، مع التركيز على تطوير مشاريع الغاز في الرقعة المحددة، إضافة إلى فرص التعاون الأخرى في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، تطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات.

وفي تصريح للوزير عرقاب، أكد على أن هذا التعاون يعكس الرغبة المشتركة في إقامة شراكة اقتصادية متينة، تقوم على تبادل المصالح وتعزيز الثقة بين الطرفين، مشيدا بالتجربة المتقدمة لشركة “مداد للطاقة” في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات بعد دولي.

من جهته، عبر الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان عن تقديره للثقة التي تحظى بها شركته لدى الشركاء الجزائريين، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الملائم الذي توفره الجزائر، والإصلاحات الجارية في قطاع المحروقات، تجعل منها شريكا واعدا للاستثمار طويل المدى في مجال الطاقة، يقول البيان.