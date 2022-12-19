مباحثات جزائرية-سودانية للاستثمار في انتاج الكهرباء والمنتجات البترولية

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، على رغبة الجزائر في توطيد العلاقات مع السودان، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى الانفتاح على السوق الأفريقية.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة “استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، الاثنين 19 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، سعادة سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر، السيدة نادية محمد خير عثمان”.

بالمقابل استعرض الطرفان العلاقات الأخوية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والمنتجات البترولية.

وأوضح المصدر ذاته “في هذا الإطار، قامت في الأيام القليلة الماضية، مجموعة من إطارات وخبراء مجمع سوناطراك بزيارة عمل إلى جمهورية السودان لاستكشاف سبل تعزيز التعاون مع الشركات السودانية في هذا المجال”.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء في السودان، وأشار الجانبان إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال المناجم والتكوين وتبادل الخبرات في هذا المجال.

من جانبها، أكدت السفيرة السودانية على الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية، وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.