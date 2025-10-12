مباحثات جزائرية سورية في مجال الطاقة

أجرى سفير الجزائر لدى سوريا، عبد القادر قاسمي الحسني، اليوم الأحد، لقاء تشاوريا مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، تناولا فيه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفقا لما نقلته قناة الاخبارية السورية، على حسابها الرسمي “فيسبوك”، فقد تضمن اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين سوريا والجزائر.

كما تناول اللقاء أفق تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون الفني والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وخلال زيارة قام بها وفد من خبراء وتقنيو مجمع سونلغاز إلى سوريا شهر جويلية الماضي، تم تقديم اقتراح مساعدات جزائرية لدمشق تضمنت تكوين الكفاءات في مجال الصيانة الثقيلة لوسائل الإنتاج، مع تقديم المساعدة والإشراف على عمليات المراجعة العامة للتوربينات الغازية في محطات توليد الكهرباء، ومرافقة وتقديم المساعدة في مجالات دراسات تشغيل الأنظمة الكهربائية، مع تكوين الكفاءات السورية.

إضافة إلى المرافقة في مجال الهندسة لتطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء إلى جانب المرافقة في مجال إعادة تأهيل نظام التحكم في النظام الكهربائي، فضلا عن تحديد الاحتياجات في مجال إصلاح قطع الغيار، مع إمكانية الإصلاح أو التصنيع في ورشات سونلغاز.