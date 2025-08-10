مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبد علي، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع الفلاحي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى اليوم الاحد 10 أوت، بمقر الوزارة، سمح للجانبين باستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر والصومال في شتى المجالات لاسيما الإنتاج الحيواني والنباتي والصحة البيطرية وكذا تثمين المنتجات الفلاحية، مؤكدين على عمق هذه العلاقات التاريخية المتميزة.

وأعرب وزير الخارجية للصومال عن رغبة بلده في استكشاف صيغ للتبادل والتعاون مع الجزائر في عدة مجالات خصوصا اللحوم الحمراء والصيد البحري، تبادل المنتجات الفلاحية، نقل المعرفة، وتنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة متبادلة للبلدين، حسب المصدر ذاته.