-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي

الشروق أونلاين
  • 15
  • 0
مباحثات جزائرية-صومالية لتعزيز التعاون في القطاع الفلاحي
وزارة الفلاحة (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبد علي، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الخاصة بالقطاع الفلاحي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، اللقاء الذي جرى اليوم الاحد 10 أوت، بمقر الوزارة، سمح للجانبين باستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمع الجزائر والصومال في شتى المجالات لاسيما الإنتاج الحيواني والنباتي والصحة البيطرية وكذا تثمين المنتجات الفلاحية، مؤكدين على عمق هذه العلاقات التاريخية المتميزة.

وأعرب وزير الخارجية للصومال عن رغبة بلده في استكشاف صيغ للتبادل والتعاون مع الجزائر في عدة مجالات خصوصا اللحوم الحمراء والصيد البحري، تبادل المنتجات الفلاحية، نقل المعرفة، وتنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة متبادلة للبلدين، حسب المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
القطاع الخاص يتحرك.. والبنوك تقول “نعم” لطلبات التمويل!

القطاع الخاص يتحرك.. والبنوك تقول “نعم” لطلبات التمويل!

الجزائر أكبر مورّد لهذه المادة إلى إسبانيا

الجزائر أكبر مورّد لهذه المادة إلى إسبانيا

الجزائر تضاعف وارداتها من الألواح الشمسية لانجاز مشروع 03 جيغاواط

الجزائر تضاعف وارداتها من الألواح الشمسية لانجاز مشروع 03 جيغاواط

نمو الاقتصادات العربية بـ3.8 بالمائة خلال 2025

نمو الاقتصادات العربية بـ3.8 بالمائة خلال 2025

مدير سوناطراك يُحدد موعد دخول محطة تكرير البترول “حاسي مسعود” حيّز الخدمة

مدير سوناطراك يُحدد موعد دخول محطة تكرير البترول “حاسي مسعود” حيّز الخدمة

تحراشت الصناعية.. بلدة صغيرة تتحول إلى قطب اقتصادي

تحراشت الصناعية.. بلدة صغيرة تتحول إلى قطب اقتصادي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد