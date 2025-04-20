مباحثات جزائرية صينية حول الاستثمار في المناجم

عقد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناريم”، بلقاسم سلطاني، مباحثات مع مسؤولين في شركة “سينوستيل” الصينية، المتخصصة في مجال المناجم وتصنيع المعدات وتسويقها.

وتعدّ “سينوستيل” شريكا مهما للجزائر في مجال الاستثمار المنجمي، حيث تشرف بالشراكة مع مؤسسات جزائرية عمومية، على عديد المشاريع المنجمية، على غرار مشروع غار جبيلات في ولاية تندوف ومشروع خام الزنك والرصاص بواد أميزور وتالة حمزة في ولاية بجاية، ومشروع الفوسفاط المدمج في ولاية تبسة.

وحسب بيان صادر عن مجمع “سوناريم”، ألحّ الرئيس المدير العام، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع الأهداف المرجوة من حيث الجودة والآجال والكلفة، مؤكداً استعداده الكامل للمساهمة في تجاوز العقبات التي قد تطرأ في مسار إنجاز هذه المشاريع.