مباحثات جزائرية صينية لتطوير معالجة خام حديد غار جبيلات

عقد الرئيس المدير العام لمجمع “سونارم”، بلقاسم سلطاني، مباحثات مع وفدٍ عن المتعامل الصيني “أم سي سي إنترناشيونال” برئاسة مديره العام، جيا نيون شوان.

وحسب بيان المجمع العمومي الجزائري، فقد بحث سلطان مع الجانب الصيني، سُبل التعاون في مشروع تطوير رواسب خام الحديد بغار جبيلات (تندوف)، مع التركيز على معالجة خام الحديد.

وركّز الجانب الجزائري، ممثلا في المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال)، رضا بلحاج، مسألة خفض نسبة الفوسفور، المتركزة في خام الحديد المتواجد في غار جبيلات.

في هذا الإطار، أكّد سلطاني أهمية اللجوء إلى الطرق الحديثة في تقليل نسبة الفوسفور والإسراع في إجراء التجارب التقنية محلياً، يقول البيان، وهذا عبر انشاء مجموعات عمل مشتركة جزائرية صينية، بما يسمح بتسريع وتيرة إنجاز المشروع.

وأبرز سلطاني الإمكانات المنجمية الكبيرة للجزائر، بما يؤهلها لتلبية احتياجات مصانع الحديد والصلب الوطنية والتوجه نحو التصدير مستقبلاً.

من جانبه، جدّد الوفد الصيني اهتمامه بالاستثمار في المشروع، معلناً استعداده لوضع خارطة طريق للشروع في التجارب الأولية.

وكشف وفد شركة “أم سي سي إنترناشيونال”، عن تشكيل مجموعة عمل تقنية مشتركة، مفيدا بأن التعاون بين الجانبين سيساهم في تسريع تجسيد مشروع غار جبيلات، الاستراتيجي وتعزيز تطوير قطاع التعدين محلياً.