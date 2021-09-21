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مباحثات جزائرية فرنسية حول ملفات ليبيا والساحل

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية فرنسية حول ملفات ليبيا والساحل

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي  إيمانويل ماكرون تناولت العلاقات الثنائية وملفات المنطقة مثل الأوضاع في ليبيا والساحل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية: تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد ايمانويل ماكرون، تطرّقا فيها إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية وقضايا إقليمية، لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

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