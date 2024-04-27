مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الطاقة

أجرى المدير العام لمجمع سونالغاز،مراد عجال، مباحثات مع المديرة الإقليمية لمنطقة إفريقيا الشمالية في الوكالة الفرنسية للتنمية، سيسيل كوبري، حول سبل التعاون في مجال الطاقة.

وخلال هذا اللقاء الذي أُجري في مقر مجمع سونالغاز بالجازئر العاصمة، أكد مراد عجال، “اهتمام سونلغاز بتعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تطوير دراسات وحلول في مجالات تخزين الطاقة، وتطوير الهيدروجين الأخضر ورقمنة الشبكات”، خاصة أن الجزائر تسير بخطى متسارعة في مجال تطوير مشاريع الطاقة في مقدمتها الطاقات المتجددة بمختلف تنوعاتها “الشمسية والهيدروجينية والغازية”.

وتطرق عجال خلال هذا اللقاء الذي حضره إطارات من المجمع العمومي الجزائري “سونالغاز”، للقدرات الإنتاجية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في انتاج الكهرباء، وهو الأمر الذي يشكل حسبه “تحديا كبيرا بالنسبة للمجمع فيما يتعلق بطرق تصريف هذه الطاقة من خلال بلورة نموذج ناجع لاستهلاك الطاقة، خاصة أن قدرات الإنتاج تتجاوز بكثير معدلات الاستهلاك”، حيث كشف ذات المسؤول في تصريح سابق، أن القدرات الانتاجية لمجمع سونالغاز من الكهرباء تتعدّى 24 ألف ميغاواط، في حين يتم استهلاك نحو 14 ألف ميغاواط في ساعات الذروة.

وفي ظل الفائض الكبير من الطاقة الذي تتوفر عليه الجزائر، تطرق مع المسؤولة الفرنسية، عن البرنامج الطموح الذي تحدّث عنه الرئيس تبون، حول تصدير الكهرباء الجزائرية إلى ايطاليا عبر “كابل” تحت البحر، وهو المشروع الذي يستلزم شركاء أجانب يتكفلون بالتمويل في إطار شراكة تحترم مبدأ رابح-رابح، وفق ما جاء البيان.