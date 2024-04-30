مباحثات جزائرية قطرية حول غزة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،

ووفق بيان نشرته الوزارة الوصية، فقد كانت الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، في صلب المشاورات التي أجرها عطاف مع نظيره القطري، حيث “حيث شدد الطرفان على أوجه الترابط والتكامل بين المساعي التي تبذلها كل من قطر و الجزائر لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وإعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الحقة التي تملي حتمية التعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.

وأشاد الطرفان بالوتيرة المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-القطرية ضمن التوجه القويم والنظرة الطموحة التي وضعها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حسب ذات البيان.

ورحب الطرفان، بصفة خاصة، بالتوقيع مؤخرا على اتفاق شراكة لإنجاز مشروع منظومة متكاملة، زراعية وصناعية، لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بولاية أدرار.