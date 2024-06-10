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اقتصاد

مباحثات جزائرية كورية حول مجال المحروقات

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية كورية حول مجال المحروقات

 أجرى وزير الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، مباحثات مع نائبة رئيس شركة “جي بي إنرجي غوبال” الكورية الجنوبية، كيم جيونغ هوا.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تباحث الطرفان، فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي وتسويق الغاز الطبيعي المميع والنفط الخام.

كما بحث الجانبان أوجه أخرى للتعاون بين سوناطراك والشركة الكورية, تتعلق بتبادل الخبرات والحلول التكنولوجية الحديثة في مجال تحلية مياه البحر, يضيف البيان.

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