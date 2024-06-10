مباحثات جزائرية كورية حول مجال المحروقات

أجرى وزير الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، مباحثات مع نائبة رئيس شركة “جي بي إنرجي غوبال” الكورية الجنوبية، كيم جيونغ هوا.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، فقد تباحث الطرفان، فرص التعاون والاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي وتسويق الغاز الطبيعي المميع والنفط الخام.