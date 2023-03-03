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الجزائر

مباحثات جزائرية كورية حول مشروع الطاقة الشمسية

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية كورية حول مشروع الطاقة الشمسية
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة السفير الكوري بالجزائر حول العديد من المشاريع وعلى رأسها مشروع الطاقة الشمسية.

وجرى هذا خلال استقبال عرقاب، الخميس، لسفير كوريا بالجزائر كيم تشانغ مو بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وحسب بيان للوزارة فقد استعرض الجانبان العلاقات بين مجمع سونلغاز والشركات الكورية في مجال الطاقة وآفاق التعاون والاستثمار بين البلدين.

كما ناقش الطرفان آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وانتاج الكهرباء والطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، عرض الوزير مشروع إنشاء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2000 ميجاوات التي أطلقتها سونلغاز مؤخرًا، داعيا الشركات الكورية للمشاركة في هذا المشروع.

وناقش الطرفان، أيضا، إمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات، لا سيما إنتاج وتحويل المحروقات. يضيف المصدر ذاته.

كما أعرب الطرفان عن الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، خلاقة للثروة وفرص العمل في الجزائر.

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