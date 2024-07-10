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اقتصاد

مباحثات جزائرية كونغولية في مجال المناجم والطاقة

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية كونغولية في مجال المناجم والطاقة

 أشرف المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم، محمد بودالي، اليوم الاربعاء، على تنظيم لقاء عمل مع وفد رفيع المستوى لوزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل، لبحث سبل تطوير التعاون في مجال الطاقة والمناجم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، فقد تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والادارية في المجال المنجمي.

وبهذا الخصوص، قدّم بودالي، عرضا حول المهام الأساسية للمفتشية العامة بالوزارة، مؤكدا، تبعا لتوجيهات وزير الطاقة والمناجم،على استعداد الجزائر لدعم ومرافقة جمهورية الكونغو من خلال نقل الخبرة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية ولاسيما في مجال سن وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر من أجل السير الحسن والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية.

كما يتضمن برنامج هذه الزيارة، عقد عدة لقاءات على مستوى وكالة المصلحة الجويولوجية للجزائر ASGA، والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM، وكذا على مستوى مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”، وهذا لتعميق المباحثات والمشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة البنية التحتية الجيولوجية والبحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، مع تبادل الخبرات والتكوين وتطوير الرأس المال البشري.

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