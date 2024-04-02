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الجزائر

مباحثات جزائرية ليبية لتطوير العلاقات بين البلدين

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية ليبية لتطوير العلاقات بين البلدين

 إستُقبل سفير الجزائر في ليبيا، سليمان شنين، أمس الإثنين، من قبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، في مقر المجلس في القبة، حيث تطرق الطرفان إلى التطورات الحاصلة في ليبيا و كذا أخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.

ويؤكد هذا اللقاء، تمسك الجزائر مرة أخرة، بموقفها الثابت و الداعم للحل السياسي والحلول التوافقية بين الأشقاء الليبين، لتكريس حقهم في تقرير ممثليهم و مؤسسات الدولة حفاظا على وحدة البلاد، كما تؤكد هذه الزيارة أيضا وقوف الجزائر على مسافة واحدة بين كل الأطراف الليبية و عدم دعمها لأي جهة عكس ما يحاول البعض الترويج له.

للتذكير، يعد هذا اللقاء الثاني من نوعه، حيث سبق للسفير شنين، أن استُقبل من طرف رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، سنة 2022.

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