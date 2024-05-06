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اقتصاد

مباحثات جزائرية نرويجية لتوسيع الاستثمار في الطاقة

الشروق أونلاين
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مباحثات جزائرية نرويجية لتوسيع الاستثمار في الطاقة

 استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمسية الأحد، نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالملف الخارجي لمجمع “إكوينور” للطاقة، فيليب ماتيو.

 وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحث الطرفان فرص توسيع نشاط هذا المجمع الطاقوي النرويجي في الجزائر،  كما استعرضا “وضعية علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وبالأخص في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر، معربين عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين “سوناطراك” و “إكوينور”، لاسيما علاقات الشراكة بينهما في عين صالح وعين أمناس”، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

كما تم بحث فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة القائمة بين المجمعين الجزائري والنرويجي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة، على غرار تطوير الحقول، الحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه.

وبهذه المناسبة، أعرب ماتيو، عن “ارتياحه لعلاقات التعاون مع سوناطراك”، معربا عن “اهتمام إكوينور بتعزيز نشاطاتها في الجزائر، وخاصة أنها تحتفل هذا الشهر بذكرى مرور عشرين سنة على تواجدها في البلاد”.

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