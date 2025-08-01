مباحثات جزائرية نيجيرية جديدة حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)

أجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددّة، محمد عرقاب، الخميس، مباحثات مع وزير خارجية نيجيريا، يوسف مايتاما توغار، شملت مشاريع عديدة أبرزها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، استعرض الوزيران، عرقاب وتوغار، مدى تقدم الأشغال المتعلقة بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية، الخاصة بهذا المشروع، والتي تم إطلاقها في مارس 2025، حيث يعدّ مشروع “تي أس جي بي” أحد أهم المشاريع الطاقوية الإقليمية, والذي يهدف إلى ربط احتياطات الغاز النيجيرية بالشبكة الجزائرية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز, سواء في أسواق الدول الإفريقية المجاورة أو في الأسواق الأوروبية.

وبالموازاة, بحث الجانبان إمكانيات توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك, على غرار الطاقات المتجددة, وتطوير الهيدروجين, والترابط الإقليمي الكهربائي, وكذا تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم, والتكوين, وإعداد الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي ضمن الأطر الإقليمية والدولية, مع الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين, لاسيما في إطار المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول (APPO), ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF), وكذا داخل منظمة “أوبك”.